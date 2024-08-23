Компании в России стали чаще интересоваться покупкой больших складских помещений

Компании в России стали чаще предпочитать аренде покупку помещений формата big box. За год доля запросов на аренду снизилась с 65% до 53%, а на покупку увеличилась с 35% до 47%, следует из данных Parametr, с которыми ознакомились «Известия» 23 августа.
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