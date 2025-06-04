Запрет на импорт российского газа в ЕС отказались поддержать Франция и Бельгия

Франция и Бельгия отказались поддерживать запрет на импорт российского газа в Европейский союз, власти этих стран требуют больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях такого шага, пишет Politico.
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