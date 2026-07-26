Загрузка – меньше, чем зимой. Украинская блокада сорвала курортный сезон в Крыму

Катя Добрина. Нынешний курортный сезон может стать самым провальным в новейшей истории российского Крыма.
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