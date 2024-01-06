Ямальский нутрициолог рассказала, кому нужно есть яблоки

Во многих культурах мира яблоко — символ здоровья, любви и молодости. Некоторые специалисты считают, что достаточно съесть в день одно яблоко, чтобы возместить нехватку микроэлементов и витаминов в организме.
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