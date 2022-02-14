Царьград

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"Прощай, мамочка!": Неизвестный подвиг советской девушки, замученной гитлеровцами

"Прощай, мамочка!": Неизвестный подвиг советской девушки, замученной гитлеровцами

В 1942 году немецкие войска оккупировали Пятигорск и устроили там госпиталь для своих раненых. Практически все жители города бежали из него, остались лишь немногие работники культуры да несколько человек, работавших против немцев в подполье.

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