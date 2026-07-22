Во Владимире сотрудники полиции приняли участие в межведомственном рейде по местам неорганизованного купания граждан

Во Владимире проведён межведомственный рейд по местам неорганизованного купания граждан. В рейде приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и УМВД России по городу Владимиру, регионального МЧС, Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области, представители средств массовой информации.