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Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года профилактические медицинские осмотры прошли более миллиона детей. Это на 56 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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