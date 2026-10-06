Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года профилактические медицинские осмотры прошли более миллиона детей. Это на 56 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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