Открыт приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

Приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» открылся 20 июля. Награда отмечает граждан за значительный вклад в добровольческую деятельность, героические поступки, а также за развитие донорства, сообщает АНО «Национальные приоритеты».
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