Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Сент-Луис»

«Тампа-Бэй» на домашней арене забросил шесть шайб в ворота «Сент-Луиса». В ночь на 20 декабря в Тампе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз».