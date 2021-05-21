"Росгосстрах" обеспечил страховой защитой подвижной состав холдинга "Новотранс"

"Росгосстрах" продолжает сотрудничество с Группой компаний "Новотранс", одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".
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