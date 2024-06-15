Про "Крокус" забыли, с мигрантами в России осталось всё по-старому. Чем закончилась скрытая борьба в высоких кабинетах

МП

Михаил Пантюхин

Если наши руководители не смогут отделить зерна от плевел, то народ сделает это быстрее, чем тормозная скорость правительства под воздействием так называемых лоббистов , которые очень хорошо выполняют волю англосаксов по организации уничтожения коренного народа России!!!! Господин председатель правительства РФ Мишустин М. вам не кажется это слишком странным, что в магазинах, на стройках, жкх не говоря о рынках, такси в здравоохранении и других сферах работают ржавые, со средневековыми "правилами" без русского языка, но со своими деталями, которые сбиваются в банды уже здесь и сейчас, особенно в тех районах где концентрация превышает 30%, и это начало большой аккупации России, тем более настолько агрессивных "специалистов" , которых можно уже сравнивать с немецко-фашистскими захватчиками времен ВОВ! Тем более во время проведения Россией СВО!!!