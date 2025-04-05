Хотя военная угроза растет, лишь небольшая часть европейцев готова сражаться.
Европейцы не верят, что им нужно "сражаться за Украину". Тому есть причина
Комментарии
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Юрий Золотарев
Выхлёстываться на фоне крестов и танков - вот ЭТО их "вояки" умеют: "изображать" мужественных херроив! А когда в соплО получают - быстро начинают пускать кровавые сопли. А мотивации - ноль!
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6 час.
Алексей Горшков
Помню свою военную кафедре в советское время. Там мы изучали, наряду со всем другим, и армии вероятных противников. Альянс НАТО, разумеется, уже был - но и КАЖДОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (Великобритания, Франция, ФРГ и пр.) СВОЮ АРМИЮ ИМЕЛО !!! И вооружение у каждой СВОЁ было - по качеству не уступающее американскому! А СССР распался - передоверились американцам в этом вопросе, а те не дураки - помнят слова Наполеона: "Народ, который не хочет кормить СВОЮ армию, будет кормить ЧУЖУЮ"! А сейчас... Нынешняя воинственность европейцев напомнила мне во-первых - самонадеянных поляков,уверенных, что они в 1939 году Берлин возьмут, а во вторых - старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: "А танки будем выпускать по одному, или сразу ОБА"?
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6 час.
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