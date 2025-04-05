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Европейцы не верят, что им нужно "сражаться за Украину". Тому есть причина

Европейцы не верят, что им нужно "сражаться за Украину". Тому есть причина

Хотя военная угроза растет, лишь небольшая часть европейцев готова сражаться.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Выхлёстываться на фоне крестов и танков - вот ЭТО их &quot;вояки&quot; умеют: &quot;изображать&quot; мужественных херроив! А когда в соплО получают - быстро начинают пускать кровавые сопли. А мотивации - ноль!
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6 час.
Алексей Горшков
Помню свою военную кафедре в советское время. Там мы изучали, наряду со всем другим, и армии вероятных противников. Альянс НАТО, разумеется, уже был - но и КАЖДОЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (Великобритания, Франция, ФРГ и пр.) СВОЮ АРМИЮ ИМЕЛО !!! И вооружение у каждой СВОЁ было - по качеству не уступающее американскому! А СССР распался - передоверились американцам в этом вопросе, а те не дураки - помнят слова Наполеона: &quot;Народ, который не хочет кормить СВОЮ армию, будет кормить ЧУЖУЮ&quot;! А сейчас... Нынешняя воинственность европейцев напомнила мне во-первых - самонадеянных поляков,уверенных, что они в 1939 году Берлин возьмут, а во вторых - старый советский анекдот про ТУ ЕЩЁ китайскую армию - значит, готовят они наступление, и один генерал спрашивает: &quot;А танки будем выпускать по одному, или сразу ОБА&quot;?
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6 час.
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