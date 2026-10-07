В Казани на реставрацию здания земской управы XIX века выделят 150 млн рублей

Еще 150 млн рублей планируют направить на реставрацию бывшего здания Казанской земской управы XIX века на улице Жуковского, 4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России планирую...
- РГ В Татарстане с на...
- РГ В Казани в Междун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым