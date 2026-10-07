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ГТРК Татарстан

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В Казани на реставрацию здания земской управы XIX века выделят 150 млн рублей

В Казани на реставрацию здания земской управы XIX века выделят 150 млн рублей

Еще 150 млн рублей планируют направить на реставрацию бывшего здания Казанской земской управы XIX века на улице Жуковского, 4.

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