ВС РФ поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА противника, а также уничтожили ЗРК "Печора".
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