В Симферополе предприниматель держал животных в ужасных условиях

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с животными в деятельности одного из индивидуальных предпринимателей, использующего животных в культурно-зрелищных целях.
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