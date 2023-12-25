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Крымское информационное агентство

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В Симферополе предприниматель держал животных в ужасных условиях

В Симферополе предприниматель держал животных в ужасных условиях

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с животными в деятельности одного из индивидуальных предпринимателей, использующего животных в культурно-зрелищных целях.

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