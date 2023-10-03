Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой дебютный гол в матче второго тура группового этапа с «Истиклолом» в азиатской Лиге чемпионов «Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов.