Плохой год: становится ли мировая гражданская авиация менее безопасной

2024-й заставил обратиться к валерьянке многих аэрофобов: только за последнюю его неделю произошли крушения самолетов в Казахстане и в Южной Корее, а всего по миру за год в авиационных инцидентах погибло более 300 человек.
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