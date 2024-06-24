В России планируют лишать прав за незаконный значок "Инвалид"

Законопроект о внесении изменений в КоАП внесли на рассмотрение Госдумы.В Госдуму России внесли законопроект, предполагающий лишение прав на срок до трёх месяцев автомобилистов, которые незаконно используют на своих машинах значок "Инвалид".
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