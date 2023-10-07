АТОР: в Израиле находятся около 100 организованных туристов из РФ

В настоящий момент в Израиле находятся около 100 организованных туристов из России. В официальном Telegram-канале Ассоциации Туроператоров России(АТОР) сообщается, что число «самостоятельных путешественников» неизвестно.
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