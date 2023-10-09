Air Astana вылетит за казахстанцами из Алматы в Тель-Авив 10 октября

Казахстан отправит самолет в Израиль для вывоза своих граждан, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в комитете гражданской авиации, 10 октября текущего года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.