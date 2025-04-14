Китай: AI без ущерба экологии. Мнение посла о глобальном климате.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призывает к экологическому развитию искусственного интеллекта. Он отметил достижения компании DeepSeek в снижении энергозатрат и выразил обеспокоенность по поводу влияния американских дата-центров на климат.
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