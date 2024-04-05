В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

Роснедра сообщили о падении доходов от продажи лицензий на недра на 37 процентов Поступления в российский бюджет от продажи лицензий на право пользования участками недр в прошлом году рухнули на 37 процентов, до 25,3 миллиарда рублей.
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