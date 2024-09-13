Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений

Потери личного состава — сейчас самый тяжелый вопрос для Киева. Министерство иностранных дел Литвы сегодня предложило лишать гражданства всех, кто едет воевать на российской стороне, но в то же время давать официальное разрешение тем, кто отправляется на Украину.