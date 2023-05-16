Госдеп США признал роль Китая в урегулировании украинского конфликта

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель прокомментировал готовящуюся поездку спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель прокомментировал готовящуюся поездку спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса.
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