Зидан ушел из «Реала», драка молодежек «Ахмата» и «Локо», Бобровский едет в сборную, цирк вокруг Загитовой и Медведевой, сетка «Ролан Гаррос» и другие новости

Доброе утро, друзья! Последняя пятница весны непременно должна принести вам тонну позитива – ну а начинаем мы её, как всегда, с дайджеста прошедшего дня ✨ 1.
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