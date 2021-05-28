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Зидан ушел из «Реала», драка молодежек «Ахмата» и «Локо», Бобровский едет в сборную, цирк вокруг Загитовой и Медведевой, сетка «Ролан Гаррос» и другие новости

Зидан ушел из «Реала», драка молодежек «Ахмата» и «Локо», Бобровский едет в сборную, цирк вокруг Загитовой и Медведевой, сетка «Ролан Гаррос» и другие новости

Доброе утро, друзья! Последняя пятница весны непременно должна принести вам тонну позитива – ну а начинаем мы её, как всегда, с дайджеста прошедшего дня ✨ 1.

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Лена Мисько
«Крылья Советов» расстались с заместителем генерального директора по спортивной работе и развитию молодёжного футбола Дмитрием Галяминым, а также руководителем селекционного отдела Арменом Маргаряном, сообщает «твиттер» самарского клуба. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4360221-zamestitel-gendirektora-i-rukovoditel-selekcionnogo-otdela-pokinuli-krylya-sovetov.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
РУЙ ВИТОРИЯ ПОПРОСИЛ КУПИТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛУЗАЩИТНИКА ИЗ «БЕНФИКИ»? По информации португальского инсайдера Педро Альмейды, Витория обратился к руководству московского «Спартака» с просьбой о покупке бразильского центрального полузащитника Габриеля (27 лет, рост 186см)
кузнецов владимир
ну началось. интересно почему ни один тренер даже не пытается начать работать с теми кто есть, а всегда сразу начинает агентские игры.
Лена Мисько
А фиг его знает 🤷‍♀️
Лена Мисько
А целиком нельзя фику купить? Пусть лежит
Максим Комаров
Может, фика купит така?
Лена Мисько
Венеция, спустя 20 лет, вернулась в Серию А! Вернулась драматично: Риккардо Бокалон забил решающий гол аж на четвертой добавленной минуте! Эмоции - 🔥🔥🔥
Лена Мисько
Всех причастных с Праздником! Защитнику границы всё по силам, он знает, как верно действовать и как нести оборону с любой стороны. Поэтому желаю всегда уверенно держать свои позиции и ни на шаг не отступать от своей цели. И пусть удача во всём помогает.
сергей озеров
Спасибо!
сергей озеров
Вот и Зидан весь вышел.Как только игра ряда ярких игроков потускнела,везение Зидана стало исчезать.С тактикой игры у Зидана было не очень,это признавали спецы из Испании,судя по их репликам. С выбором игроков вТО у француза тоже все гладко происходила,некоторые приобретения не оправдали не усилили Реал. Реал по прежнему топ-клуб,но игра королевского клуба теперь без блеска,как прежде.
Лена Мисько
«Я не продал бы клуб шейху. Чувствами не играют» 💫 Фернандо Роиг купил «Вильярреал» в 1997-м – и с тех пор он подарил клубу стадион и крепкую академию, а абонементы покупает каждый третий житель города 👍 В 2012-м ради спасения продал акции семейного супермаркета, тут же сделав клуб экономически эффективнее. Ну просто красавчик! Рассказываем о бизнес-сказке победителя Лиги Европы: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2926174.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-05-28
сергей озеров
Руководство «Барселоны» предложило Лионелю Месси продлить контракт на 10 лет. По условиям соглашения, последние пять лет соглашения Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы». Первые два года Месси проведет в «Барселоне», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, а потом вернется в Испанию, сообщает Catalunya Radio. Контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.
Лена Мисько
РУИ ВИТОРИЯ НЕ ПРОСИЛ ПОКУПАТЬ ГАБРИЭЛЯ ИЗ «БЕНФИКИ» 27 мая португальский инсайдер Педро Альмейда сообщил о том, что новый главный тренер «Спартака» Руй Витория обратился к руководству московского клуба с просьбой о покупке бразильского центрального полузащитника «Бенфики» Габриеля. По данным «Дай Ударить» для Metaratings.ru, эта информация не соответствует действительности. В настоящий момент Витория и его тренерский штаб занят аналитической работой по изучению нынешнего состава «Спартака». Пока никаких пожеланий по его усилению португальский специалист не высказывал. «Витория пока никого не просил. Он еще команду не видел. Все «просьбы» только после этого», — прокомментировал для Metaratings.ru ситуацию глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
Лена Мисько
официально! Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной России по футболу против команды Болгарии.
Лена Мисько
Филипп Киркоров... уроженец болгарской Варны, он мог бы спеть и гимн Болгарии, но об этом ничего не говорится. Надо отметить, что болгарским гимном в 1964 году стала песня "Мила Родино", основанная на мелодии и тексте песни "Горда Стара планина" конца XIX века. До конца ХХ века в гимне был припев, затем упраздненный: Дружно, братья болгары, С нами Москва и в мире, и в бою, Великая партия ведет Наш победный строй. Москва теперь уже не с ними. А с нами Филипп.
Лена Мисько
Твоё лицо, когда узнал, что ты легенда сборной России, проведя за неё 4 матча и забив ноль голов👀😂 *** А над гимном в исполнении Киркорова даже шутить не хочется.
Лена Мисько
«Ахмат» отстранил трех футболистов от тренировок после драки в матче молодежных команд «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после драки, которая произошла в матче заключительного тура молодежного первенства с «Локомотивом». Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. «Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты. Задача профессионалов - доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», — говорится в заявлении «Ахмата».
Лена Мисько
❗️Дмитрий Хохлов назначен главным тренером «Ротора».
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [27.05.21 21:23] ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, Я ГОТОВ К ДЕБАТАМ (часть 1) Уважаемый Леонид Викторович Слуцкий в очередной раз выступил с монологом про судей. «Алё, рэф!» отвечает за арбитров. Леонид Викторович! Основной посыл вашего обращения во взаимном уважении. Первый и главный мой вопрос к вам: вы уважительно относитесь к арбитрам? У меня есть ответ: нет, вы, Леонид Викторович, на протяжении всей карьеры не проявляете уважение к ним. Вы взываете судей к дебатам, но действующие судьи не могут вступать открыто в дискуссии, разве не знаете? Им запрещено давать комментарии по эпизодам игры. Это линия ФИФА и УЕФА. Один раз вам дали комментарий – вы подставили человека. Арбитра Куйперса, сказав, что он вам дал комментарий по эпизоду с вашего матча. Да, будь это не претендент на финал Евро, он был бы отстранен и Евро ему бы не светило. Благо, Леонид в нашем футболе не один и оправдание нашлось: Куйперс был уверен, что писал Леониду Калошину и что его слова не попадут в прессу. На конференции после матча с «Локо» (https://www.youtube.com/watch?v=KhPL0fPaBwc) вы сказали, что в Голландии такой эпизод бы точно смотрел ВАР и назначил 11-м. Посмотрим, что вам ответил Куйперс : «Ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, я бы предпочел поставить пенальти. Это не очевидная ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно». Все просто: в таких моментах я всегда поддерживаю арбитра». Это прямая речь Куйперса. (https://www.sports.ru/football/1087895671.html) Немного не сходится с вашим мнением, правда? Зато, по-вашему, Иванов в той игре «убил» Казань, а на черное он «говорит белое». ЭСК (напомню вам, что в её составе арбитры с не менее славным именем, чем Куйперс), сам Куйперс, другие эксперты поддерживают арбитра. Но правы, очевидно, вы. Зачем арбитрам общаться с вами, даже лично, если вы их подставите? Думаю, что ваш рассказ об оправданиях Иванова в моменте с неназначением 11-м – урок арбитрам. Не удивлен, что вам никто ничего не хочет говорить. Повторяю: это запрещено. Если обходить эти правила и вступать с вами в диалог по-человечески, вы не моргнете глазом, выложив всё прессе. Ваши комментарии – это уважительно? Волошин вам «рассказывает сказки» (читай – обманывает). Нужна ли тут лингвистическая экспертиза, чтобы понять, что вы обвиняете во лжи человека? Леонид Викторович, вы рассказывали про судейство в Голландии, про ВАР, про то, как там все замечательно. Что же на этом видео (https://www.youtube.com/watch?v=yFxE7VtduNk)? Цитирую в переводе: «Он не смотрел момент, не использовал ВАР. Мне кажется, все дело в личной неприязни. Он допускает ту же ошибку в третьей игре подряд. <…> Он высокомерный и эгоистичный. Он думает, что он бог. Он же как официант. Он просто судья. Игроки – самые важные лица в игре, но он думает, что он самый главный». Психология, в частности Юнг, говорит: «Всё, что нас раздражает в других, может привести к пониманию себя». Может, это вы selfish? И вам хочется быть богом? И, может, это вы эгоцентричны? Это просто предположения, не более. Конечно, Леонид Викторович, после речей об «обслуживающем персонале» необходимо было выждать время, чтобы пояснить, что все в футболе, кроме футболистов, - обслуга. Извините, но в Правилах написано, что судья (ему посвящено правило 5) контролирует матч и обеспечивает соблюдение Правил. Также там сказано, что "судья - главное официальное лицо матча". И нигде нет про обслугу. Хотя ясное дело, что Правила вы, если и держали в руках, вряд ли читали. Это проблема всех профессионалов и «профессионалов» футбола. От лица арбитров говорю вам, что можно было быть и с вашей стороны чуть уважительнее. Черту вы перешли давно. А теперь добиваете желание хоть как-то с вами коммуницировать. @aloref
Лена Мисько
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, Я ГОТОВ К ДЕБАТАМ (часть 2). Некоторые арбитры вас не любят так же, как и вы арбитров. Не любят с того ролика с детьми, когда вы советовали бить арбитров (https://matchtv.ru/articles/esli-chelovek-sudya-ego-uzhe-mozhno-bit-leonid-slutskiy-otvechaet-na-voprosy-detey). «Если человек - арбитр, то его можно бить». Это была черта. И если б вы, Леонид Викторович, не бегали от комментариев по тому эпизоду и заседаний комитета по этике, а сказали бы прямо: да, сморозил херню (надеюсь, вы не против, что я использую лексику вашего регистра), извините, был не прав – судьи бы вас уважали. А вы спрятались в Европе и не извинились за свои слова. Не верю, что пресса до вас не доходила. Хотя вы не считаете нужным извиниться за них – кажется, вы с упоением рассказывали и о случае, когда ударили арбитра с правой (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/2504717.html). Я уверен на 100%, что своими словами и действиями вы «отбили» желание у многих молодых футболистов стать арбитрами. Такие поступки, как ваш, как Широкова, точно не поменяют ситуацию с кадрами в лучшую сторону. Да, я согласен с вами, что все должны относиться с уважением друг к другу. И тот факт, что Мешков не подал вам руки (если он имел место, конечно; знаете, я не видел, поэтому имею сомнения), не красит его и говорит, наверное, об обиде. В трансляции видно, что арбитр общается после игры с игроками «Рубина», после чего уходит в подтрибунку. Вы сказали: «Я не проявил неуважение, когда говорил про арбитров». В этот раз, да, может, и так, а что насчет предыдущих комментариев? Уважительно вы говорили об арбитрах в «Коммент шоу»? Вы, кстати, с господином Вилковым давно на «ты»? Если так, вопросов нет, но если нет, это уважительно? По соотношению фолов и карточек готов с вами спорить. Не обязательно это связано напрямую. Команда, играющая вторым номером, часто использует мелкий фол, садится низко (что практически исключает ЖК за срыв атаки). Ваши соперники часто уходят в контратаки, которые нужно срывать. Если вы хотите, я готов лично для вас проанализировать все ЖК «Рубина» в этом сезоне и дать свою оценку с комментарием. Через канал «Алё, рэф!» вы легко сможете со мной связаться. Забавно читать, что количество ЖК с введением ВАР увеличилось на 70%, это неправда. В последний доВАРовский сезон в среднем показывалось 4,42 ЖК/матч. Сейчас 5,16. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы понять, что никаких 70% роста нет. Увеличение есть, но меньше, чем на 20%. Леонид Викторович, подытожим. Вы иногда вспыльчивы, вы иногда «лепите чушь», но арбитр арбитру – рознь. Многие вас уважают и нормально относятся к вам. Послушайте свой же совет: «Надо все-таки убрать гордыню и как-то наладить коммуникацию» - он блестящ. Недовольство вами – не общая позиция всех арбитров, но некоторой части. Готовый к дебатам, с уважением относящийся к вам Илья Обломов Полный текст тут (https://prostoprosport.ru/post/article-leonid-sluczkij-ya-gotov-k-debatam).
Лена Мисько
КАК НА СОБРАНИИ В РПЛ ОБСУЖДАЛИ ЛИМИТ По информации «РБ Спорт», на общем собрании клубов обсуждался лимит на легионеров. Собрание состоялось 24 мая, вопроса о лимите в повестке дня не было, но тему обсудили. Не в формате революционных изменений - с нынешних «8+17» в заявке на «10+15», речь шла о косметических изменениях. Один из руководителей клубов предложил следующий вариант: «если по ходу сезона, уже после закрытия трансферного окна, иностранец получит тяжёлую травму, его можно отзаявить и заявить другого иностранца - вне рамок трансферного окна». Вопрос обсудили, но конкретного решения не принято, а глобальных изменений по лимиту в этом сезоне не планируется. https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
Лена Мисько
Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса". Пирло тренировал "Юве" в минувшем сезоне и завоевал с командой Кубок и Суперкубок Италии, но в чемпионате страны команда впервые с 2012 года не сумела завоевать чемпионский титул и финишировала только на четвертом месте в таблице серии А.
Лена Мисько
Ожидается, что его заменит Массимилиано Аллегри.
Лена Мисько
Семнадцатый номер, [28.05.21 15:24] Пирло уходит из «Ювентуса», отработав год. Чтоб оценить его работу, надо повторить важные вводные. Он вообще никогда никого не тренировал до этого. У него не было даже предсезонки. И тренировок по ходу сезона – из-за адского графика. В составе якорь-Роналду. И разбалансированная полузащита, потерявшая мозги Пьянича. Чего добился: 1. Взял кубок и суперкубок Италии. 2. Держал контроль над командой и хорошее настроение внутри – даже в сложные моменты. 3. Попал в ЛЧ в последнем туре, но. Отработал на уровне 2-5 команды Италии (разница между местами – 1-2 очка). По-моему, очень неплохо. На твердую четверку. Мы не поняли, какой Пирло тренер. Да он сам не успел понять. Но главное, что он справился с большинством сложностей. И точно не провалился. Хотя все риски были. Не мешок, но и не красавец. Молодец
Лена Мисько
⚡️Официально: Массимилиано Аллегри — новый главный тренер «Ювентуса» Макс заключил контракт с туринцами на четыре года. Инсайдеры писали, что его зарплата составит €9 млн в год
Лена Мисько
«Нижний Новгород» вызовет на просмотр экс-вратаря «Спартака» Митрюшкина https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/2926257.html?sl=1
Лена Мисько
есть шанс увидеть Митрюшкина в РПЛ
Лена Мисько
Вильярреал вчера добрался до родного города в статусе победителя Лиги Европы. Естественно по такому случаю команде был организован чемпионский автобус, на котором футболисты и тренеры "жёлтой субмарины" передвигались по улицам и демонстрировали болельщикам кубок. Население городка Вильярреаль составляет около 50 тысяч человек, так что можно смело утверждать, что, как минимум полгорода на вчерашнем чемпионском параде было. Это первый трофей за 98-летнюю историю существования Вильярреала. Вы спросите – а как же Кубки Интертото 2003 и 2004 годов? А мы ответим – в те годы у Кубка Интертото было по 3 победителя и выигрыш давал право на участие в более престижном Кубке УЕФА. За полноценный трофей такое считать уж точно нельзя.
Лена Мисько
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости #вЗените (ФК "Зенит"), [28.05.21 11:54] Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборде подтвердил, что рассматривает вариант с переходом в «Зенит». «Зенит» - чемпион России, он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это отличный клуб, который демонстрирует стабильные результаты. Я не выигрывал трофеев, кроме Кубка Франции с «Бордо» в 2013 году. Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи в каждом сезоне - у «Зенита» есть отличные аргументы», – заявил Лаборде. @vzenite12
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости/опровержение [ZenitCafe] Лаборде не будет в "Зените". Несмотря на появившиеся слухи (https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-monpele-laborde-zayavil-o-zhelanii-pereyti-v-zenit-963129/)(и немного корявый перевод оригинала, который влияет на суть), никакого Лаборде в "Зените" не будет. Причина проста, как заброс Ракицкого на Дзюбу: наличие Азмуна. Как мы говорили ранее, Сердар почти наверняка останется на еще один сезон в клубе, а это значит что легионерский слот в центре нападения прочно занят. Да, Лаборде вроде как готов играть и на фланге, но зачем нам еще один мердапозишен в команде, тем более за 20 млн евро? Так что выдыхаем и ждем серьезных трансферов. @zenit_cafe
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости Эмилиано Ригони – перешёл в бразильский «Сан-Паулу». Это полная продажа игрока.
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости ZenitCafe, [28.05.21 13:52] Про Чистякова и спортивного директора Думаем, все уже видели новости (https://t.me/vzenite12/6076) про то, что трансфер Чистякова подвис в воздухе. Достоверно знаем, что Дмитрий очень хочет остаться в Питере, тут его агент не врет. А вот далее начинаются вопросы. И даже не к агенту, который занимается обычной агентской мутью, работа у них такая. Вопросы к нашему менеджменту. Хотелось бы, чтобы серьезные люди в костюмах из самого выского здания Петербурга не разбивали розовых надежд петербуржской же публики, и подтвердили свой статус (https://t.me/zenit_cafe/535) Эффективного менеджмента. Отличительная черта хорошего руководителя - это умение грамотно делегировать полномочия знающим людям, создавать условия для работы и спрашивать за результат. Знаем, что работа по спортивному директору идет. Но хотелось бы, чтобы процесс был форсирован, ибо сроки уже поджимают. И дело тут даже не в Чистякове, а вообще: на носу Евро, скомканная подготовка и новый сезон. Тот, в котором Семаку придется показывать себя и команду в Европе, другого шанса уже не будет. Пока ни у тренера, ни у игроков, ни у болельщиков, да что там, даже у "инсайдеров" из столицы никакой ясности по этой позиции нет. А отсутствие определенности - это первый шаг к провалу. @zenit_cafe
Максим Комаров
#ЧемпионВодокачки Конечно, новости
Максим Комаров
О потенциальных трансферах Зенита будут появляться во множестве. Высоки ли шансы увидеть сильных легионеров в СПб в это трансферное окно на самом деле? Предположу, что шансов не много. Те 8 легов, которые сейчас на контрактах с Зенитом, лучшее из того, что можно в Россию привезти. Плюс, ещё Маммана в аренде. Поэтому, пока не дойдёт до каких-то продаж: Дрюсси, Азмун, Барриос, кто-то ещё, все разговоры о переговорах - не более, чем слух. Тем более, что Зенит в последние годы работает очень тихо и одновременно резко. Таких историй, как воровство Жиго у Краснодара Спартаком допускать нельзя. Ну и кто у нас отвечает за трансферы то? Рибалта ушёл, Васильев не пришёл.
Максим Комаров
А вот по паспортам работа, наверняка, ведётся. Цели, в принципе, понятны: Сафонов, Макаров, Захарян, Грулев.
Лена Мисько
Вадим Лукомский, [28.05.21 14:30] [Open the Doors | Дорский (Alex Dorskiy)] Интервью Владимира Федотова после прорыва «Сочи» в еврокубки Далеко не первый раз общаемся с Федотовым, но впервые – конкретно и подробно о «Сочи». Поводов много – и сам факт лучшего сезона в истории клуба и карьере тренера, и бешеная игра Нобоа в 36, и самый результативный год Заболотного, и раскрытие Артура Юсупова на позиции атакующего полузащитника. Внутри – и о том, как изменился сам Федотов за три года работы главным в РПЛ: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2925785.html @openthedoors «Нобоа – наш лучик света, это супер».
Лена Мисько
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенес операцию на позвоночнике. На восстановление футболисту потребуется от 6 до 12 месяцев. Дико невезучий парень. Еще несколько лет назад им интересовались московские топы вкупе с «Зенитом», а теперь его главная задача - не завершить карьеру в 29 лет.
Максим Комаров
Не корректно называть сейчас футбольные клубы из Москвы «московскими топами». Если только не от слова «топать». Это верно, некоторые постоянно топают! Одни даже чуть было в Украину не утопали. #ВернулисьКликать
Лена Мисько
Агент Мевли: «Сочи» делает Михе предложение и куда-то исчезает. Видимо, испугались»
Лена Мисько
Сергей Игнашевич: «Опыт работы главным тренером у меня побольше, чем у Олича, но обиды на ЦСКА нет»
Лена Мисько
📅 Второй раунд плей-офф в НХЛ стартует уже 30 мая 📌 В ночь на воскресенье 30 мая начнется серия второго раунда Кубка Стэнли между «Айлендерс» и «Бостоном».  📌 Лига решила не ждать, пока завершится противостояние первой стадии в Северном дивизионе. «Торонто» ведет у «Монреаля» 3-2, эти команды также проведут свой матч 30 мая.  📌 К этому моменту должна завершиться серия между «Миннесотой» и «Вегасом», в которой сейчас равенство 3-3. Седьмая игра этих команд состоится 29 мая. @hockey_match
Лена Мисько
🚨 Большинство, защитники и Воронков. Как сборная России забивает голы на чемпионате мира? 👀 Андрей Менг проанализировал игру в нападении команды Валерия Брагина. 🤔 У нашей сборной не самый звездный подбор атакующих игроков. Игровая модель Брагина построена на работоспособности и системности, но, тем не менее, мы забили восемь голов в трех матчах без учета игры с Великобританией. Откуда они взялись? 1️⃣ Первый аспект – игра в большинстве. У сборной России сразу несколько вариантов розыгрыша. 2️⃣ Второй – поддержка защитников. По именам оборона – самая сильная линия нашей команды. В ней есть целый ряд парней, обладающих шикарным пасом, за счет чего удается организовывать быстрые атаки. 3️⃣ Третий – игра форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, который является символом этой команды. Подробный разбор голов сборной России в материале по ссылке: https://clck.ru/V8oyj 📸 Матч ТВ/Дмитрий Челяпин @hockey_match
Лена Мисько
Панарин открыл ледовую арену в Москве: «Будем стараться прививать детям мой взгляд на хоккей» https://www.sports.ru/hockey/1097501152-panarin-otkryl-arenu-v-moskve-budem-staratsya-privivat-detyam-moj-vzgl.html?sl=1
Лена Мисько
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу ЦСКА на «Спартак» 3-4 июня Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «РБ Спорт», что ближайшее заседание подразделения состоится 3-4 июня. На заседании комитета по этике должны быть рассмотрены два вопроса. Первый – жалоба ЦСКА на твит «Спартака». Второй – подозрение четырех футболистов клубов ПФЛ в играх на ставках. - Заседание пройдет 3 или 4 числа, - заявил Андреев. - К этому времени у нас как раз из отпуска вернется ответственный секретарь комитета. - Все зависит от него? - У него на руках все документы по делам.
Лена Мисько
Лучшие игроки предстоящего драфта, выступающие в Европе — версия скаутского бюро НХЛ.
Лена Мисько
⚽️Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правила, которое позволяет клубам делать пять замен в одном матче до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба организации. Правило решено было продлить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, число замен было увеличено в 2020 году из-за Covid-19 и частых случаях заражения в командах.
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости *** Семак хочет видеть Дюпина в «Зените». «Рубин» не заинтересован в продаже По информации вратарь «Рубина» Юрий Дюпин попал в сферу интересов «Зенита», где заинтересованность в его услугах проявляет лично главный тренер Сергей Семак. Семак уже общался с Дюпиным, но до конкретики пока не дошло. В «Рубине» не заинтересованы в продаже игрока и готовы изменить позицию только при очень выгодном предложении. @Insidelar sport.business-gazeta.ru (https://sport.business-gazeta.ru/news/265184) Семак просит руководство «Зенита» купить Дюпина
Лена Мисько
«Спортсмен года» по версии журнала GQ На награду претендуют футболисты Александр Головин и Артем Дзюба, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Кирилл Капризов и шахматист Ян Непомнящий. Голосование тут. (https://www.gq.ru/awards/moty/2021/sportsman-2021)
Лена Мисько
Спорт и сплетни, [28.05.21 19:21] Фазеля уволили. Нас ждут весёлые разборки... Сын Рене Фазеля вчера был уволен из «Телеспорта», компании, владеющей телеправами на многие крупные спортивные турниры и испытывающей гигантские финансовые трудности. Кто за кого и на каких условиях в своё время просил, рассуждать не будем - знающие люди прекрасно обо всём осведомлены. Но сейчас Фазель-младший стал слишком много тянуть одеяло на себя и слишком много выставлять себя чуть ли не первым лицом компании. Пётр Макаренко - человек резкий. Фазель уволен. Но точка ещё ох как не поставлена. Фазель-старший, хоть и токсичен стал до невозможности (то братание с боевиками Лукашенко, то унизительные заявления по поводу Риги), пока ещё держит в уме возможность на пенсии возглавить КХЛ. Говорят, ему обещали.
Лена Мисько
Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с победы. 3-1 в матче с командой Нидерландов. Завтра игра со сборной Ирана.
Лена Мисько
Не продлили. У «Динамо» будет новый президент. *** Футбольный клуб «Динамо-Москва» сообщает об истечении срока трудового договора с президентом Юрием Белкиным
Лена Мисько
Официально: ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина
Лена Мисько
ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [28.05.21 20:58] Локо продал полузащитника Мухина за деньги большие, чем 15 млн. Отступные в 15 млн рублей - стандартная цифра у молодёжи «Локо», которая подписывала первый контракт. Но за полгода у Локо была масса вариантов, чтобы не потерять игрока основы и расширенного списка сборной. -удушить в объятьях и дать денег, убрав пункт о 15 млн -договориться с ЦСКА не только о финансовой компенсации, но и получить игрока - ок, сорвалось с Тикнизяном, но были и другие. Не знаю пока, насколько правда по Ахметову, за которого у ЦСКА, как говорят, просят 1,8 в год по новому контракту. -судиться: дисквалификация игрока и ЦСКА на пару трансферных окон - у Локо были все карты в руках. А в итоге все, чего добился Локо - то, что Вадим Шпинев не заберёт Сильянова (с которым продлили контракт, повысив или, надеюсь, убрав, сумму отступных) в обмен на уход Мухина и более высокую, чем 15 млн, (если верить ресурсам Локо) компенсацию от ЦСКА. Но главное - непонятно, почему Владимир Леонченко, который в бытность главой профсоюза судился со всеми чертями, и Александр Плутник не стали защищать интересы клуба, в том числе через органы РФС, потеряли игрока, но взяли неназванную сумму денег.
Лена Мисько
«Посвящаю это команде и фанатам, а не руководству». Мухин сделал пост об уходе из «Локо» *** «Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть моё исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин в своём «инстаграме». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4361267-posvyaschayu-eto-komande-i-fanatam-a-ne-rukovodstvu-muhin-sdelal-post-ob-uhode-iz-loko.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
Тедеско: "Мне нравилось, как играл мой "Спартак" - смело в атаке и с множеством ударов по воротам" Доменико Тедеско в интервью TuttoJuve.com высказался об уходе из "Спартака". "Прощание было действительно очень эмоциональным. И поверьте мне: было сложно принять это решение. "Спартак" - фантастический клуб, а Москва - отличный город. Но из-за пандемии я очень редко видел свою семью во время пребывания в России. Вот почему я нехотя решил не продлевать контракт. Было много хороших моментов, которые связаны не только с футболом. У меня появились новые важные друзья, я очень доволен тем, как выросла наша молодая команда за последние полтора года. Когда я начинал это приключение со своим штабом, "Спартак" находился в очень сложной ситуации и был на двенадцатом месте в турнирной таблице. Нам удалось стабилизировать ситуацию и финишировать на второй позиции. Но не меньше меня порадовало то, как мы играли: смело в атаке и с множеством ударов по воротам", - сказал Тедеско.
Лена Мисько
Каково это - быть лидером в фигурном катании? Как добиться лидерства, и в чём его секрет? Изучаем феномен лидерства на примере тренерской школы Этери Тутберидзе. Читайте в материале Анны Бабиной «Быть первым: лидерство в фигурном катании» - https://razriad.ru/byt-pervym-liderstvo-v-figurnom-katanii/
Лена Мисько
[Компромат ГРУПП] Футбольные болельщики самарского клуба «Крылья советов» в ближайшее время могут не ждать от него спортивных успехов. Председателем совета директоров клуба стал депутат губернской думы Андрей Кислов. Кроме него вокруг клуба крутятся несколько сомнительных личностей, среди которых акционер Александр Милеев и футбольный агент Павел Андреев. В прошлом году, когда клуб в очередной раз вылетел из РПЛ, инициативна группа болельщиков обратилась к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой навести порядок в клубе, теневым владельцем которого считался Андреев. Болельщики заявили, что клуб выполняет функцию прикрытия хищения бюджетных средст. Андреев начинал свою карьеру в подмосковном Подольске – был в 2001-2002 гг начальником футбольного клуба «Витязь». Такое же название носит сеть боксерских клубов «Витязь», созданная Сергеем Лалакиным и Борисом Иванюженковым, экс-министром спорта РФ. Эти бизнесмены могли быть связаны с Подольской ОПГ и в определенных кругах имели клички «Лучок» и «Ротан». Сейчас Сергей Лалакин – уважаемый бизнесмен, а Борис Иванюженков – депутат Госдумы и никому в голову не придет обращаться к ним по кличкам. Результатом последних кадровых изменений стал уход из руководства куба Сергея Аракелова и Евгения Калакуцкого - тех людей, которые в прошлом сезоне вывели «Крылья советов» в РПЛ. Четыре из восьми членов совета директоров клуба – люди из команды губернатора Дмитрия Азарова. Андрей Кислов – один из тех, кто привел его к власти, Милеев был также оппонентом Николая Меркушкина. Получается, что смена руководства ФК «Крылья советов» - лишь попытка успокоить болельщиков клуба, а ничего в нем не поменялось. Сейчас в клубе есть пять-шесть футболистов, которых можно выгодно продать, а вся шумиха могла быть затеяна только для того, чтобы отстегнуть у Павла Андреева долю побольше. Он, по мнению первого пресс- атташе клуба Арнольда Эпштейна, продолжает контролировать клуб. ФК «Крылья советов» и самарские болельщики вряд ли, что выиграют от прихода на должность председателя совета директоров клуба Андрея Кислова. Как был клуб «кормушкой» для избранных, так ей и останется.
Лена Мисько
Захаров вернулся! Третий в отборе на Игры. 👏https://rsport.ria.ru/20210528/zakharov-1734665570.html Спорт РИА Новости Захаров прокомментировал возобновление карьеры Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров рассказал, что ему было интересно вернуться в спорт после окончания карьеры, так как не хотелось сожалеть об...
Лена Мисько
👀 Канада обыграла Казахстан, Швеция – Великобританию 😬 Никита Михайлис своим дублем подарил надежду Казахстану, но Коул Перфетти и Коннор Браун принесли победу команде Жерара Галлана. Канада набрала шесть очков в пяти матчах, но все еще не входит в зону плей-офф. 💪🏻 Шведы не испытали больших проблем во встрече с Великобританией и временно поднялись на четвертое место в группе.
Лена Мисько
Ибраима Kонате попрощался с "Лейпцигом": "Четыре невероятных года! Спасибо всем моим тренерам, сотрудникам клуба, товарищам по команде и болельщикам за то, что всегда поддерживали меня и помогали мне достичь этого момента. Этот клуб останется со мной навсегда! Удачи в будущем ❤️"
Лена Мисько
⚽️ Ливерпуль официально объявил о трансфере центрального защитника Ибраимы Конате из РБ Лейпциг. 22-летний футболист обошелся "красным" в €40 млн, а его контракт рассчитан до июня 2026 года.
Лена Мисько
Первые комментарии Клоппа после подписания: «Я очень рад, что мы смогли добавить в нашу команду игрока такого уровня, как Ибраима. Это тот игрок, которым я восхищался долгое время, с тех пор, как я впервые узнал о его потенциале, когда он был в «Сошо» (клуб французской Лиги 2). «После проблем, которые у нас были с травмами центральных защитников в прошлом сезоне, нет никаких сомнений в том, что мы должны были усилить эту линию команды, но сначала я должен сказать, что работа Нэта, Риса и Озана была невероятной. Просто невероятной». «В Ибраиме мы подписываем игрока, который добавит качества команде, которое у нас уже безусловно есть. Его физические характеристики очень впечатляют: он быстр, он очень силен и доминирует в воздухе». «Он приходит к нам после того, как сыграл более 90 раз за «Лейпциг» в Бундеслиге и европейском футболе. Я уверен, что это число матчей было бы больше, если бы не травма, но даже в этом случае у него уже есть опыт участия в двух чрезвычайно сложных соревнованиях. Он также играл за команду в Лиге чемпионов в матчах с высоким давлением, что имеет схожее футбольное видение с нами». «Я уверен, что мы заключаем контракт с игроком, который сможет играть за нас прямо сейчас, но при этом ему 22 лет, ему есть куда расти в рамках своего огромного потенциала. Я знаю, что он хочет работать с нами, чтобы стать лучшим игроком. Для меня это действительно захватывающе, потому что я видел, насколько он хорош, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним, когда он присоединится к нам в предсезонке».
Лена Мисько
А вообще законно, что голландцы, для посещения матчей ЕВРО в Амстердаме требуют ПЦР, сданный утром в День матча. И годный в том случае, если он сделан в одной единственной сети клиник на территории Нидерландов. Цена теста порядка 100-120€ 20000 человек за день unreal же!
Лена Мисько
💥 ЦСКА проиграл «Эфесу» и не смог выйти в финал Евролиги — 86:89. Послезавтра «армейцы» сыграют в матче за третье место.
Лена Мисько
Владимир Тарасенко: Мы постараемся сделать все, чтобы победить на чемпионате мира 🔥 «Мне это еще ни разу не удавалось, это главное, что хочу изменить в своей карьере. С кем поставят, с тем и буду, наше дело - выходить и играть. У нас все получится».
Лена Мисько
так часто бывает. футболисты не смотрят футбол. ну то есть, они в него играют, смотрят нарезки на теории, но чтобы сесть и ради интереса глянуть матч Сити - Лидс - это нет. Сергей Игнашевич исключение. он смотрел много футбола, когда играл и, естественно, стал смотреть ещё больше, когда начал тренировать. в декабре 2019 он сам предложил вместе сгонять в Англию на ливерпульское дерби. вдогонку мы еще сходили на Кристал Пелес - Борнмут (!!!), а одним из вечеров, когда хорошая компания засела в отличном ресторане, Игнаш сбежал на Арсенал - Брайтон. помню, было дико холодно, матч так себе, но мы смотрели, не отрываясь и игнорили издевательские фотки из ресторана.) в общем, говорить с Игнашевичем о футболе круто и интересно. вот и поговорили. присоединяйтесь!) Сергей Игнашевич | Разговор о футболе | От Олича до Гвардиолы https://youtu.be/5Hnfk2s5aCY
Лена Мисько
Несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией.
Лена Мисько
Очень хотелось бы увидеть список этих «нескольких команд», кто поддерживает международного террориста.
Максим Комаров
#ВернулисьКликать Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил, что побудило его подписать контракт с клубом. «Я выбрал «Спартак», потому что здесь есть возможность завоевания титулов. Это первая вещь, которая сразу мне стала понятна. Это не значит, что мы выиграем что-то. Но когда тренируешь клуб с такой философией, то это приближает тебя к успеху. Я поговорил с людьми, которые выразили уверенность и убеждённость относительно перспектив московского клуба. Понял, что это станет лучшим решением для меня. Приход в клуб накануне столетнего юбилея — большая ответственность. Но в то же время это сильно мотивирует. Я очень благодарен руководству за доверие и за то, что меня посчитали подходящим человеком. Собираюсь полностью, как и всегда, посвятить себя новой работе, а также порадовать болельщиков клуба», — приводит слова специалиста Abola.
Максим Комаров
Какой честный чувак! Выбрал потому, что тут есть возможность! Но не факт, что мы что-то выиграем)))) Это философия Спартака, да! Браво!!!
Максим Комаров
Не с теми людьми ты поговорил, Руй! Пообщался бы со мной, я б тебе всё рассказал про перспективы Спартака. Давно их знаю уже - лет двадцать ходят в перспективных.
Лена Мисько
Лучано Спаллетти — новый тренер Наполи. Контракт на 2 года с опцией продления еще на один. Зарплата по разным версиям: 2,7 - 3,2 млн евро. Лучано официально приступит к своим обязанностям с 1 июля, когда у него истечет контракт с Интером.
Максим Комаров
Опять Тедеско пролетел!
Лена Мисько
#ЧемпионВодокачки - новости если, конечно, кому-то интересно :)) *** По информации «СЭ», «Динамо» хочет подписать полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Контракт 28-летнего хавбека с питерцами закончится через год.
Лена Мисько
на мой взгляд, Оздоев просто выбивает контракт )))
Лена Мисько
В легендарном 2018 году «Зенит» брал Оздоева в довесок к Набиуллину. Маге положили приятную зп в €1,5 млн в год, но с условием, что через два сезона оклад упадет до €900 тысяч. Фурсенко, который тогда решал вообще все, аргументировал это тем, что у Оздоева есть определенные проблемы со здоровьем. Он пообещал Маге, что если все будет ок, и тот будет стабильно бегать, то никакого снижения не произойдет. Это страховка питерская. Прошло два года, Оздоев – один из лидеров, а на карточку стало капать на 600к меньше. Игрок предъявил Рибалте, а тот сказал, что вообще не при делах. Ни о каких договоренностях не знает. Сейчас конфликт улажен, финансовый поток урегулирован. Вопрос закрыт, Оздоев получает прежнюю зп.
Максим Комаров
Кого может заинтересовать инфа про какого-то ведущего опорника сборной России?
Лена Мисько
УЕФА запустил процесс отмены правила выездного гола в матчах еврокубков. Об этом в своем твиттере сообщил журналист The Times Мартин Циглер. Решение вступит в силу после одобрения исполкома УЕФА.
Лена Мисько
Давно пора
Лена Мисько
ого.... *** ⚡️ Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ». По информации журналиста Николо Скиры, у спортивного директора парижан Леонардо ухудшились отношения с Маурисио Почеттино, и он хочет сменить тренера. Новым наставником «ПСЖ» может стать Зидан. «ПСЖ» может сделать выбор в пользу 48-летнего француза чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Зидана в «Реале».
Лена Мисько
История из числа тех, которые должны быть рассказаны: Один из КБ фанатов, Макс Сп-р (многие его знают), отправился на выезд в Грозный не самым простым способом – на своем мотоцикле. К сожалению, по дороге, в Воронежской области, Макс попал в аварию на полном ходу, сломал себе кости бедра и запястья. Он оказался в реанимации одной из районных больниц Воронежской области в шоковом состоянии. * Об этой ситуации узнали в «Спартаке», и клуб (в лице генерального директора Е.В. Мележикова) выразил готовность помочь всем необходимым. Благодаря оперативным решениям и вовлечённости в ситуацию, Макс был перевезен в Москву, а в течение этой недели ему были сделаны необходимые операции сначала на бедре, а затем и на запястье. Пациент чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. * Этим сообщением хотим ещё раз выразить благодарность «Спартаку» и лично Евгению Владимировичу за помощь Максиму и внимание к таким вопросам, а также за оперативность и профессионализм. * «Спартак» - это не только футбол. Это гораздо больше и важнее. Когда «Один за всех и за одного» – это не просто слова! Макс, увидимся на секторе!
Максим Комаров
При чём тут Мележиков? Знаешь, что за диагноз «болевой шок»? 1,2 или 3 степени? Если уж пишешь о «шоковом состоянии»? Это травмы мотоциклистов и горнолыжников. Если человека в такой ситуации спасли, то заслуга это тех, кто в течение полутора часов доставил его на операционный стол. И хирургов травматологов, конечно. А никак не Мележикова.
Максим Комаров
#ЗаФутболБезЗарем Переход Мухина в ЦСКА - 5 баллов по пятибальной шкале для ЦСКА! Даже если они больше никого не купят, это уже успех. К сожалению, в Зените ему места нет, а как Спартак прощелкал, я не понимаю.
Максим Комаров
Половина сайта - действующие или бывшие спортсмены - профессионалы! Чего молчим? За болевой шок и героя - Мележикова?
сергей озеров
Что бы ты знал,первые,кто вступает за жизнь пострадавшего со сложными травмами и без сознания на месте происшествия-это реаниматологи.
Лена Мисько
да бесполезно что либо доказывать ( медицинский вертолет из Воронежа в Склиф... за это и благодарят Мележикова
сергей озеров
я знаю,что бесполезно,но он уже неделю развлекается троллингом совершенно нахально и бесцеремонно,причем одно и тоже долбит-это надоедает.
сергей озеров
да,не сказал главное-молодцы наши,оперативно сработали,без раздумий помогли парню.Респект!
Максим Комаров
Да ладно! А если их нет на месте происшествия? Тогда, наверное, Мележиков в голубом вертолёте?
Максим Комаров
Вертолёт в Склиф - это достойно! Но спасли парня медики из Воронежа. Где спасибо им?
Максим Комаров
Ты годами развлекаешься троллингом. Так что, потерпи.
Лена Мисько
ты в своем желании все опошлить и потроллить читаешь невнимательно... еще раз: Макс был перевезен в Москву, а в течение этой недели ему были сделаны необходимые операции сначала на бедре, а затем и на запястье. Этим сообщением хотим ещё раз выразить благодарность «Спартаку» и лично Евгению Владимировичу за помощь Максиму и внимание к таким вопросам, а также за оперативность и профессионализм. *** не за спасение жизни, а за помощь! врачам и Максим и его семья отдельную благодарность высказали, не переживай - никого не забыли
Лена Мисько
ты решил переплюнуть? ну ну
Максим Комаров
Если так, то хорошо. Противно самовосхваление. Для Федуна эти расходы - капля. Если бы он помогал всем попавшим в беду мотоциклистам, я бы за Спартак стал болеть. А лично на него молиться. Ну, спасибо воронежским медикам ты наконец-то сказала, вопрос закрыт.
Лена Мисько
В «Аталанте» опровергли слухи об интересе к Марадишвили Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори в интервью мне опроверг информацию (https://t.me/cskavbp/467) об интересе к полузащитнику ЦСКА Константину Марадишвили. «Игрок, которого вы упомянули, не интересует меня как спортивного директора «Аталанты». Марадишвили нет в списках селекции нашего клуба», — заявил Сартори.
Максим Комаров
#ВернулисьКликать Мележиков - новый герой Спартака? Фетисов оказался синеклювом, бывшую член совета супруг на кухню определил. Теперь нам будут навяливать этого Мележикова. Подождём, что отчебучит он. Шоу маст го он!
Лена Мисько
тяжелое похмелье? про Фетисова к чему вся эта ерунда? ладно... продолжай... мешать не буду, продолжу игнорировать
Максим Комаров
Я отметил, что Спартак не может без «лирического героя». Постоянно есть какая-то медийная личность: Карпин, Цорн, Зарема, сам Федун. Потом этой личностью стал любимый тобою Фетисов. После того, как его вытурили за пьянство, в эти герои выводят Мележикова.
Лена Мисько
ты дурака валяешь... и пытаешься даже такие хорошие истории опошлить... никто Фетисова никуда не вытурил... человек уже приступил к работе но тебе нужен хайп ... - Бога ради, развлекайся, у тебя же мало радостей в жизни

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