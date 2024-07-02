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Впервые в России ребенок получил лекарство за 275 миллионов рублей

Впервые в России ребенок получил лекарство за 275 миллионов рублей

В Российской детской клинической больнице — филиале РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России мальчику с редким генетическим диагнозом смогли провести уникальное лечение с помощью генозаместительного препарата «Элевидис».

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