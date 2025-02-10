Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент отметил важность защиты прав россиян за рубежом Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником, отметив, что в непростой обстановке внешнеполитическое ведомство обеспечивает эффективное взаимодействие страны с государствами мирового большинства.