Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент отметил важность защиты прав россиян за рубежом Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником, отметив, что в непростой обстановке внешнеполитическое ведомство обеспечивает эффективное взаимодействие страны с государствами мирового большинства.
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