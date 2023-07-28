Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно

Владимир Соловьев

Вызвал ночью в своём городе "Максим" - такси. Ждал почти час. Потом звонок из другого города: "такси номер такой то". Приехал "шурка" с бородой на новеньком "Солярисе", плохо говорит по русски, по дороге слегка "кумарит", на замечание реагирует недовольно, по всему видно - наркоман. Попросил рассчитаться за проезд без сдачи. Спрашивается, откуда у него новенький дорогой автомобиль, если не продавать наркотики? И что это за звонки из другого города?