Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно
ТОПОР ПРАВДЫ
У хозяев свои причины так с нами поступать, верно? По-честному, я уже и не знаю, как все эти ситуации описывать.
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Вызвал ночью в своём городе "Максим" - такси. Ждал почти час. Потом звонок из другого города: "такси номер такой то". Приехал "шурка" с бородой на новеньком "Солярисе", плохо говорит по русски, по дороге слегка "кумарит", на замечание реагирует недовольно, по всему видно - наркоман. Попросил рассчитаться за проезд без сдачи. Спрашивается, откуда у него новенький дорогой автомобиль, если не продавать наркотики? И что это за звонки из другого города?
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