Закон и Порядок

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Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно

Мигрант снял футболку и угрожал детям на площадке, но мимо проходил русский – история закончилась поучительно

ТОПОР ПРАВДЫ У хозяев свои причины так с нами поступать, верно? По-честному, я уже и не знаю, как все эти ситуации описывать.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Вызвал ночью в своём городе &quot;Максим&quot; - такси. Ждал почти час. Потом звонок из другого города: &quot;такси номер такой то&quot;. Приехал &quot;шурка&quot; с бородой на новеньком &quot;Солярисе&quot;, плохо говорит по русски, по дороге слегка &quot;кумарит&quot;, на замечание реагирует недовольно, по всему видно - наркоман. Попросил рассчитаться за проезд без сдачи. Спрашивается, откуда у него новенький дорогой автомобиль, если не продавать наркотики? И что это за звонки из другого города?
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