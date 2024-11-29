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Норвежец переехал в Сибирь и через год перевёз всю семью: что заставило его так поступить

Норвежец переехал в Сибирь и через год перевёз всю семью: что заставило его так поступить

Привет, друзья! Сегодня расскажу вам историю, от которой у многих глаза на лоб полезут. Представьте: норвежец Эрик Хансен бросает всё и переезжает.

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Комментарии
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Sergiy Che
И с Запада мигранты и с востока! Ну земли много в России - главное чтобы в чужой монастырь прибывали почитая местный устав, а не свои приволакивали! А так - милости просим!... 😉
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1 час.
Андрей Корпачев
Молодец, Эрик! Счастья и здоровья тебе и семье в России! Томичи очень гостеприимные, часто бывал в Томске, жаль уже давно. Вот такие &quot;мигранты&quot; нам нужны и с семьями!!!
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11 мин.

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