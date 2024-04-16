Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Учащиеся московских школ продолжат получать лучшие знания К 2030 году более 70 тыс. человек ежегодно будут участвовать в театральных мероприятиях в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии