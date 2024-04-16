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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Учащиеся московских школ продолжат получать лучшие знания К 2030 году более 70 тыс. человек ежегодно будут участвовать в театральных мероприятиях в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем официальном сайте.

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