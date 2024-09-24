1. Винисиус станет обладателем «Золотого мяча», пишет Marca, вингер «Реала» уже знает об этом. Церемония вручения награды пройдет 28 октября, а Nike сделала золотые бутсы для бразильца.
Винисиус получит «Золотой мяч», Родри выбыл до конца сезона, УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи на Евро, СКА подписал Деанджело и снова победил, ФИФА не отстранит Израиль, операция тер Стегена и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
в ответ отцу Глушенкова Антон Смирнов написал: Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в свое агентство (не клевета ли это в мой адрес)? Ну что за бред?) 1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен. 2) У меня нет агентства. 3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова совсем. Что касается грязной работы... Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несёт его сын в публичном пространстве. Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан (https://t.me/AletheiaFootball/24597). В нем я: а) никого не обвинял; б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент). Но не сказать о том, что важно и о чем говорят футбольные люди, я не мог. И, мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима все прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом. Что касается "давно бы поймали". РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал. Лудомания - более широкое понятие. Да и если бы речь речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твое имя нигде не будет фигурировать. На самом деле папе Глушенкова вместо того, чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьез озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний. Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают. Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет. https://t.me/mash/57845 P.S. Какие у меня могут быть войны с агентом Павлом Андреевым? Где я и где он. Разные планеты. Да и не занимаюсь я агентским бизнесом. Я лишь футболистов консультирую по юридическим вопросам.
Честность - не порок
Telegram
Ответить
5 час.
Лена Мисько
Легенда "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА. По нашей информации, 34-летний босниец согласовал условия личного контракта и вылетел в Москву. В ближайшие дни он подпишет договор. За сезон будет получать около €2 млн. Когда Миралем играл за "Аль-Шарджу", он говорил: "Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их [из-за СВО]. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать." Недавно Пьянич расторг контракт с эмиратским клубом и теперь, по всей видимости, будет рубиться за центральный спортивный клуб Армии России. Ирония судьбы.
Ответить
5 час.
Лена Мисько
Пьянич не хотел играть против сборной России и российских игроков. Но кушать и получать денежку хочется.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии