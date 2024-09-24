Винисиус получит «Золотой мяч», Родри выбыл до конца сезона, УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи на Евро, СКА подписал Деанджело и снова победил, ФИФА не отстранит Израиль, операция тер Стегена и другие новости

Лена Мисько

в ответ отцу Глушенкова Антон Смирнов написал: Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в свое агентство (не клевета ли это в мой адрес)? Ну что за бред?) 1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен. 2) У меня нет агентства. 3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова совсем. Что касается грязной работы... Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несёт его сын в публичном пространстве. Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан (https://t.me/AletheiaFootball/24597). В нем я: а) никого не обвинял; б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент). Но не сказать о том, что важно и о чем говорят футбольные люди, я не мог. И, мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима все прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом. Что касается "давно бы поймали". РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал. Лудомания - более широкое понятие. Да и если бы речь речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твое имя нигде не будет фигурировать. На самом деле папе Глушенкова вместо того, чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьез озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний. Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают. Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет. https://t.me/mash/57845 P.S. Какие у меня могут быть войны с агентом Павлом Андреевым? Где я и где он. Разные планеты. Да и не занимаюсь я агентским бизнесом. Я лишь футболистов консультирую по юридическим вопросам.