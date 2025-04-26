Ядерная война Индии и Пакистана: Жириновский и его предсказания вызывают споры среди экспертов Ирэн ОрлонскаяПосле недавнего теракта в индийской провинции Кашмир ситуация в этом регионе значительно ухудшилась.
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