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FiNE NEWS

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Дипломаты указали на Канаду как страну, содействующую героизации лидера ОУН

Российское дипломатическое представительство в Оттаве выступило с заявлением, в котором прокомментировало недавнее перезахоронение в Киеве останков Евгения Коновальца — лидера Организации украинских националистов (ОУН), признанной экстремистской и запрещённой в России.

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