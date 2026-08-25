Дипломаты указали на Канаду как страну, содействующую героизации лидера ОУН

Российское дипломатическое представительство в Оттаве выступило с заявлением, в котором прокомментировало недавнее перезахоронение в Киеве останков Евгения Коновальца — лидера Организации украинских националистов (ОУН), признанной экстремистской и запрещённой в России.
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