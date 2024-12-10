БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А что нормально ! Мы вам будем показывать фигу и лить на вас говно, но деньги нам вы обязаны платить .И.о. премьера Абх...
  • Traveller
    Абхазия маленькая, все друг друга знают. Знают и тех, кто ДОБИЛСЯ такого положения дел. Стрясите финансирование с них.И.о. премьера Абх...

Кандидат в президенты Румынии обвинил Евросоюз и НАТО в украденной у него победе

Кандидат в президенты Румынии обвинил Евросоюз и НАТО в украденной у него победе

«Боятся мира на Украине» Кэлин Джорджеску, который был на грани того, чтобы стать президентом Румынии, критикует "коррумпированный режим", который отменил результаты первого тура выборов, в которых он неожиданно для многих стал фаворитом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх