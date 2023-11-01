Минфин ответил Carlsberg: В России опровергли обвинения в "краже" компании

Минфин ответил главе Carlsberg, обвинившему Россию в "краже" компании.В ответ на обвинения гендиректора дасткого пивоваренного гиганта Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена о "краже" бизнеса в России ответ дал Минфин России.
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