Пока Mitsubishi работает над проектом «японского Range Rover», китайцы из Great Wall задумали аналог Rolls-Royce

В Сети опубликовано первое изображение перспективного люксового автомобиля Great Wall: концептуально эта машина должна оказаться не хуже Rolls-Royce – и значительно превзойти Hongqi H9, длина которого – «всего лишь» 5,1 метра.
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