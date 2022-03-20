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Скип Бэйлесс – о данке Порзингиса и «сквозняке» Леброна: «Так унизительно»

Скип Бэйлесс – о данке Порзингиса и «сквозняке» Леброна: «Так унизительно»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на данк центрового «Вашингтона» Кристапса Порзингиса через звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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