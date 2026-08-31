Склады под Киевом полыхают после ударов Армии России: что стало целью

Минобороны России сообщило 31 августа об ударах по логистическим центрам в Киевской области. Целями стали складской комплекс «DHL Логистик» в населённом пункте Погребы и торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым