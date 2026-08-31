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Мировое обозрение

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Склады под Киевом полыхают после ударов Армии России: что стало целью

Склады под Киевом полыхают после ударов Армии России: что стало целью

Минобороны России сообщило 31 августа об ударах по логистическим центрам в Киевской области. Целями стали складской комплекс «DHL Логистик» в населённом пункте Погребы и торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе.

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