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У Трампа появился конкурент с претензией на большую убедительность для Путина

У Трампа появился конкурент с претензией на большую убедительность для Путина

Если Дональд Трамп не убедит Владимира Путина заключить мир с Украиной, то это сделает ЕС. С таким хвастливым заявлением выступил еврокомиссар по обороне и космосу,  бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

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Eduard
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