Состояние папы Франциска продолжает улучшаться

Состояние папы Римского Франциска, который в больнице проходит лечение от двусторонней пневмонии, улучшилось за последние сутки, но пока медики воздерживаются от прогнозов, пишет издание Vatican News в четверг, 27 февраля.
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