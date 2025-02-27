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Состояние папы Франциска продолжает улучшаться

Состояние папы Франциска продолжает улучшаться

Состояние папы Римского Франциска, который в больнице проходит лечение от двусторонней пневмонии, улучшилось за последние сутки, но пока медики воздерживаются от прогнозов, пишет издание Vatican News в четверг, 27 февраля.

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