Военное обозрение

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Министерство обороны определилось со сроками межфлотского перехода на ТОФ ДЭПЛ «Уфа»

Министерство обороны определилось со сроками межфлотского перехода на ТОФ ДЭПЛ «Уфа»

Четвертая дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота, продолжает находиться на Балтике, проходя дополнительную подготовку перед межфлотским переходом к месту постоянной дислокации.

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