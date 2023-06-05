Министерство обороны определилось со сроками межфлотского перехода на ТОФ ДЭПЛ «Уфа»

Четвертая дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота, продолжает находиться на Балтике, проходя дополнительную подготовку перед межфлотским переходом к месту постоянной дислокации.
Четвертая дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота, продолжает находиться на Балтике, проходя дополнительную подготовку перед межфлотским переходом к месту постоянной дислокации.
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