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Иностранцы прятались в грузовике с дынями, пытаясь незаконно въехать в РФ

Пограничники пресекли попытку незаконного въезда в РФ нескольких иностранцев, прятавшихся в грузовике с дынями, сообщает 30 июля пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ и пограничного управления по Саратовской и Самарской областям.

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Андрей
Как тараканы лезут в Россию...
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