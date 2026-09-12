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Газета.ру

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Во Владимире угонщик выразил благодарность полиции за свою быструю поимку

Во Владимире угонщик выразил благодарность полиции за свою быструю поимку

Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля «Нива».

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