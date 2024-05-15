В Турции начали расследование возможного заговора против Эрдогана

В Анкаре прокуратура начала расследование возможного заговора в Турции, пишет газета . Ночью президент страны Реджеп Тайип после поступившей информации о готовящейся попытке госпереворота в рядах правоохранительных органов.
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