Бюджета на 2022 год не обсуждается коалицией — лидер либералов Румынии

Критике за затягивание обсуждения проекта бюджета на 2022 года, а также за законопроект «налог солидарности» подверг социал-демократов лидер национал-либеральной партии Румынии Флорин Кыцу 8 декабря сообщает ежедневная румынская газета Adevărul.