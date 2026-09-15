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Мнение: «Отношение к Марин Ле Пен во Франции кардинально изменилось», – Евгений Осипов

Мнение: «Отношение к Марин Ле Пен во Франции кардинально изменилось», – Евгений Осипов

В эфире программы «Мнение» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов прокомментировал новость о падении рейтинга действующего президента Франции Эммануэля Макрона до исторически низких 16%.

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