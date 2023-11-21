Кедми хочет вернуться к Соловьеву – «чтобы сказать всю правду»

Кедми по своей сути не может говорить правду. Израиль хорошо отблагодарил Россию за то, что именно Россия дала им государственность. Особенно сильно отблагодарил когда отправил оружие и деньги на Украину.

Svetlana Kuzmina

Если Яша считает, что Россия поддерживает ХАМАС, то говорить с ним не о чем. Россия поддерживает палестинский народ и, если Кедми не понимает этого, то это его проблема. Лично я, хорошо относилась к Израилю, но жизнь показала, что я сильно ошиблась - страна агрессивная, неблагодарная, с замашками диктатуры и никакого сострадания ни к кому. Ещё раз повторю: Накба навсегда перечеркнула Холокост.