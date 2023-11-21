Страна и люди
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Страна и люди

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Кедми хочет вернуться к Соловьеву – «чтобы сказать всю правду»

Кедми хочет вернуться к Соловьеву – «чтобы сказать всю правду»

Политнавигатор Израильский политолог Яков Кедми не против участия в телепрограммах Владимира Соловьева, несмотря на их конфликт в прямом эфире по поводу обстрелов ЦАХАЛ сектора Газа.

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Кедми по своей сути не может говорить правду. Израиль хорошо отблагодарил Россию за то, что именно Россия дала им государственность. Особенно сильно отблагодарил когда отправил оружие и деньги на Украину.
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20 час.
владимир лобурь
Кедми надо выгнать из России. Пусть едет защищать свою родину.
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20 час.
Svetlana Kuzmina
Если Яша считает, что Россия поддерживает ХАМАС, то говорить с ним не о чем. Россия поддерживает палестинский народ и, если Кедми не понимает этого, то это его проблема. Лично я, хорошо относилась к Израилю, но жизнь показала, что я сильно ошиблась - страна агрессивная, неблагодарная, с замашками диктатуры и никакого сострадания ни к кому. Ещё раз повторю: Накба навсегда перечеркнула Холокост.
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19 час.

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