Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Наглость не знает границ...«Путин, сдавайся!...
  • sorsw
    В Индии тоже ничего не могут поделать с некоторыми из наглых млекопитающих...Мигранты пошли на...
  • Walery
    Что означает такое прозападное перемирие = это получается как амнистия необандеровщине?  Опять...!    Неужели борьбу ...«Путин, сдавайся!...

Ксения Шойгу: "Мой отец меня вдохновляет". Народ спросил у дочери экс-министра, стоит ли строить турцентр во время войны?

Ксения Шойгу: "Мой отец меня вдохновляет". Народ спросил у дочери экс-министра, стоит ли строить турцентр во время войны?

ИА Новороссия Maksim Konstantinov/Global Look Press В Кронштадте шестой год строят "Остров фортов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
ОТВЕТ ВЛАДИСЛАВУ ВЛАДИСЛАВУ Т.К. ПОЧЕМУ ТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТИТЬ ЕМУ НА ЕГО КОММЕНТ. ИТАК: Да, школы, больницы, соцобъекты - это нужно в первую очередь. Театров и так достаточно, а излишества за счет самой барышни и ее отца.
Ответить
4 час.
РР
Рустик Рыксиев
Построил отец армию нашу, и что, не вдохновляет. Перестаиваим
Ответить
3 час.
sa
svet alex
Трудно понять очень больших начальников, которые на синем глазу продолжают вести себя как ни в чем не бывало, когда  почти все твои заместители украли у страны, у своих солдат триллионы рублей. Не миллионы или миллиарды, а триллионы. И не стыда и не совести! Стреляться надо, а они делают вид, что они чистенькие, и совсем не знали, что их подчиненные грабили страну! Теперь МО  Шойгу будет памятно как команда воров-расхитителей.
Ответить
3 час.
наверх