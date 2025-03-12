Ксения Шойгу: "Мой отец меня вдохновляет". Народ спросил у дочери экс-министра, стоит ли строить турцентр во время войны?

ОТВЕТ ВЛАДИСЛАВУ ВЛАДИСЛАВУ Т.К. ПОЧЕМУ ТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТИТЬ ЕМУ НА ЕГО КОММЕНТ. ИТАК: Да, школы, больницы, соцобъекты - это нужно в первую очередь. Театров и так достаточно, а излишества за счет самой барышни и ее отца.

sa

svet alex

Трудно понять очень больших начальников, которые на синем глазу продолжают вести себя как ни в чем не бывало, когда почти все твои заместители украли у страны, у своих солдат триллионы рублей. Не миллионы или миллиарды, а триллионы. И не стыда и не совести! Стреляться надо, а они делают вид, что они чистенькие, и совсем не знали, что их подчиненные грабили страну! Теперь МО Шойгу будет памятно как команда воров-расхитителей.