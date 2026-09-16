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Царьград

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Росгвардия задержала подозреваемого в поножовщине в Курске

Росгвардия задержала подозреваемого в поножовщине в Курске

В Курске бытовая ссора между родственниками на одной из центральных улиц привела к поножовщине. Пострадавшей женщине помогли медики, а сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого, который спрятался в квартире.

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