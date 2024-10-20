Регионы получат дополнительно финансирование

Российские регионы получат дополнительное финансирование в размере более 12 млрд рублей для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам, инвалидам и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
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